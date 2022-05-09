شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: التجديد لخماسى الزمالك وارد.. ومعنديش مشكلة يروحوا الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن حديث مرتضى منصور عن عدم التجديد للاعبين كان من أجل إيقاف الحديث في هذا الموضوع والتركيز في مباريات الفريق.

وقال أمير مرتضى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سيورتس 2: "حديث مرتضى منصور عن عدم التجديد للاعبين كان من أجل إيقاف الحديث في هذا الموضوع، وكل ما طلبنا هو حسم الموقف سواء بالتجديد أو الرحيل دون أن يؤثر على علاقة اللاعبين بالنادى من أجل البحث عن مستقبل النادى".

وأضاف: "رئيس الزمالك قال لطارق حامد في جلسة ودية "بقاءك مهم وإذا قررت الرحيل فهذا مستقبلك"، فأى لاعب من الخماسى عاوز يجدد هيجدد بشروط النادى ولن يكون بضغوط اللاعبين أو وكلائهم، واستمرارهم ووارد ويمتلكون حسن النوايا في النادى".

وتابع: "الفوز بالدورى الحالي يعنى تقليل عدد الراحلين وبالتالي تقليل الصفقات التي يتم التعاقد معها، والمحافظة على بقاء عدد من اللاعبين بمن فيهم الخماسى".

وأوضح: "معنديش مشكلة أن أي لاعب ينتهى عقده مع الزمالك يروح الأهلى وكل واحد حر، ومينفعش أزعل على لاعب وهو هيكون فرحان، كل واحد حر في مستقبله سواء لعب للأهلى أو بيراميدو أو في السعودية، ولكن هذه اللاعبين عنده حب كبير للجمهور".

وعن عقود لاعبى الزمالك التي تنتهى في نهاية يونيو مع استمرار الدورى حتى أغسطس؟، قال أمير مرتضى: "ننتظر رد من اتحاد الكرة على حل هذه الأزمة".

وأضاف: "أعلنت أن أحمد سيد زيزو ومحمود حمدى الونش وضعا شرط جزائى في عقودهما وهذا خطأ جسيم من الإدارة في هذا الوقت، وسنحاول تعديل العقود للحفاظ على الفريق".

وتابع: "الفوز بدورى أبطال أفريقيا أولوية لنا ولكن نحتاج بعض التركيز والتدعيمات من أجل الفوز بها، وأنا أرى أننا قادرون على تحقيق البطولة، وكنا قريبين منها في 2020 والبطولة فرقت كتير مع الأهلى ومنحته الثقة في البطولات التالية".