شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: إيهاب جلال لديه ميزة بأنه غير محسوب على الأهلى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن الجميع يجب أن يقف بجانب إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجميع علبه التكاتف خلف المنتخب.
وقال الدرندلي، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إيهاب جلال غير محسوب على القطبين، وهذه ميزة وليس عيبا له، لعدم التحدث عن أنه يفضل لاعبا من ناد على الآخر".
وأضاف: "إيهاب جلال يملك فكرا عاليا جدا، ونحن نثق به لتحقيق النجاحات في الفترة المقبلة والوصول لطموحات الجماهير".
من ناحية أخرى أعلن خالد الدرندلى، استمرار إشراف الثنائي حازم إمام وبركات عضوى المجلس على المنتخب الأول مع إيهاب جلال.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن هناك جلسات مرتقبة تجمع الجهاز الفني الجديد برئاسة إيهاب جلال مع بركات وإمام لمناقشة خطة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى المعاون مع إيهاب جلال جاء وفق اختياراته ونحن نحترمها.
وقدم اتحاد الكرة بالأمس إيهاب جلال مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطنى، ومعه محمد شوقي مدربا عاما، وأحمد حسام ميدو مدربا، وعصام الحضرى مدربا للحراس.
وحضر الجهاز الفني بالكامل المؤتمر الصحفي، بعدها توجهوا لغرفة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع مجلس إدارة الجبلاية لمناقشة خارجة الطريق في الفترة المقبلة.