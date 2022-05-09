شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: إيهاب جلال لديه ميزة بأنه غير محسوب على الأهلى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن الجميع يجب أن يقف بجانب إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجميع علبه التكاتف خلف المنتخب.

وقال الدرندلي، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إيهاب جلال غير محسوب على القطبين، وهذه ميزة وليس عيبا له، لعدم التحدث عن أنه يفضل لاعبا من ناد على الآخر".

وأضاف: "إيهاب جلال يملك فكرا عاليا جدا، ونحن نثق به لتحقيق النجاحات في الفترة المقبلة والوصول لطموحات الجماهير".