شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: وفاق سطيف انتحر أمام الأهلى.. والوداد تأهل للنهائي بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد أسامة عرابي، نجم الكرة المصرية، بأداء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال مواجهة وفاق سطيف الجزائري، والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: الأهلي أهدر فوزا تاريخيا أمام الوفاق، كان من الممكن أن يسجل عددا أكبر من الأهداف، والمباراة كانت أسهل مما نتخيل.

وأضاف عرابي، الوفاق تأهل لمباراة نصف النهائي بتوفيق كبير خلال مواجهة الترجي التونسي في ربع النهائي، الفريق الجزائري يعاني من الأخطاء الدفاعية وخلص رصيده من التوفيق في مباراتي ممثل تونس".

وتابع نجم الأهلي السابق: مدرب وفاق سطيف انتحر كرويا أمام الأهلي، بعدما قرر مهاجمة المارد الأحمر مع بداية الشوط الثاني، رغم النقص العددي الذي عانى منه فريقه، أعتقد أن خبراته بالكرة الأفريقية قليلة، أو أنه لا يعلم قيمة النادي الأهلي".

وعن فرص تأهل الأهلي للنهائي من الجزائر، قال: رباعية الأهلي أمام الوفاق مطمئنة لكن الأهلي أضاع العديد من الفرص، الأهلي يستطيع التسجيل بمرمى وفاق سطيف في الجزائر، ومنطقيًا الوفاق لن يتمكن من العودة؛ بسبب فارق الإمكانيات بين الفريقين، وهذا لا يعني أن يستهتر لاعبي الأهلي بالمباراة.

واختتم عرابي: الوداد وصل لنهائي أفريقيا بنسبة 90%، ومباراتا نصف النهائي ابتسمت للأفضل، وهما الأهلي والفريق المغربي، وأتمنى أن يحقق الأحمر التتويج الثالث له بدوري الأبطال على التوالي".