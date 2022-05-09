شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الاثنين 9/ 5/ 2022 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين 3 مباريات قوية في افتتاح مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى إيسترن كومبانى مع المقاولون العرب، وفاركو مع فيوتشر، وأخيرا طلائع الجيش مع البنك الأهلى.



موعد مباراة إيسترن كومبانى والمقاولون العرب موعد مباراة إيسترن كومبانى والمقاولون العرب في الرابعة عصرا يلتقى نادى إيسترن كومبانى مع المقاولون العرب باستاد بتروسبورت، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط إيسترن كومبانى أمام البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المقاولون العرب فوزا مهما على المصرى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويبحث علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومبانى عن وقف النتائج السيئة في الفترة الأخير وتحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن مؤخرة الترتيب وإنقاذ الفريق من الهبوط، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، حصدهم من 16 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.

ويتسلح علاء عبد العال بجاهزية لاعبيه بشكل كامل من أجل تحقيق الفوز، واطمئن على البدلاء في المباراة الودية التي خاضها الخميس الماضى مع الإعلاميين لتجهيزهم للمباريات.

في المقابل، يأمل محمد عودة مدرب المقاولون في مواصلة النتائج الرائعة وتحقيق الفوز على إيسترن كومبانى وخطف الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الخطر في الجدول، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الـ15 في الدوري العام برصيد 16 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 17 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وأحرز لاعبو المقاولون 16 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.

ويستعيد المقاولون العرب، جهود مدافعه محمد سمير أمام إيسترن كومباني، وذلك بعد انتهاء الإيقاف الذى حرم الفريق من خدماته أمام المصرى في المباراة الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.





موعد مباراة فاركو وفيوتشروفى السادسة والنصف مساءً يستضيف نادى فاركو نظيره فريق فيوتشر باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة صعبة على الفريقين، حيث فاز فيوتشر على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، فيما تعادل نادى فاركو سلبيا مع سموحة في نفس الجولة.

ويسعى فريق فاركو لمواصلة مسيرة النتائج الإيجايبة في المباريات الأخيرة منذ تولى البرتغالى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق، حيث يحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

وطالب البرتغالى ألميدا لاعبيه بضرورة تحقيق الثلاث نقاط والفوز من أجل الاقتراب من المربع الذهبى ومحاولة خطف أحد المراكز المتقدمة، واستغلال الفرض أمام فيوتشر ومحاولة غلق المساحات أمام مهاجميه.

في المقابل، يأمل على ماهر المدير الفني لنادى فيوتشر في مواصلة الانتصارات لحجز مكانا في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، كما اطمأن على دكة بدلاء الفريق، وذلك بعد ودية البلاستيك التي خاصها استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة بالدورى وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى البدري وأليو نداي.

واقتحم فريق فيوتشر المربع لذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.



موعد مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى موعد مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى وفى التاسعة مساءً تختتم مباريات اليوم الأول من الأسبوع الثامن عشر بمواجهة طلائع الجيش مع البنك الأهلى على استاد جهاز الرياضة العسكري، في مباراة يدخلها الفريقان بأهداف مختلفة، حيث تعادل البنك الأهلى مع إنبى بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، فيما حقق طلائع الجيش الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في آخر الجولات.

وطالب طارق العشرى، المدير الفني للطلائع، اللاعبين بمواصلة تحقيق الانتصارات والثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول الدورى، حيث قفز فريق طلائع الجيش إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة جمعها من 16 مباراة، ونجح لاعبوه في تسجيل 8 أهداف فقط، وما زال هو أضعف خط هجوم بالدورى حتى الآن فيما تلقت شباكه 13 هدفا.

وخصص طارق العشرة جزءا من التدريبات في الأيام الماضية من أجل محاولة حل أزمة العقم التهديفى الذى يعانى منه اللاعبون هذا الموسم، حيث سجل الفريق 8 أهداف فقط.

في المقابل، حرص خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى على الاجتماع اللاعبين للتأكيد علي صعوبة المرحلة المقبلة ولا مجال في التفريط في أي من النقاط وأكد أيضاً على أن جميع مباريات الدوري في الدور الثاني تشهد قوة وإصرار علي النقطة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة لجميع الفرق ودائماً ما تشهد صحوة الفرق المتعثرة.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات والتعادل في مثلهم.