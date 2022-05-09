شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أعمل في الزمالك بالمجان ولا أتقاضى أي أجر واستفدت منه كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أنه لا يتقاضى أي أجر من العمل داخل نادى الزمالك، ورفض العمل في أحد الأندية كمدير رياضى.

وقال أمير مرتضى، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: عُرض عليا العمل في الزمالك بعد رحيلنا، لكننى قلت للجنة التي تدير "مش هيكون ليا دور خصوصا إنه فيه لجنة كرة".

وأضاف المشرف على الكرة بنادى الزمالك: "كنت أتمنى من كباتن الزمالك الذين تولوا المسئولية بعد رحيلنا أن يطلبوا منى أي ملفات، وكنت سألبى كل طلباتهم ويعرفوا منى كل التفاصيل الخاصة بالنادى زى ما بيقولوا كده هاند أوفر علشان الناس تدخل على نور مش لسه هتكتشف فين أصلا المكاتب".

وتابع أمير مرتضى: "لا أعمل في نادى الزمالك ولا أتقاضى أي أجر من العمل في الزمالك، ولكن انا مستفيد بارتباط اسمى بالزمالك والناس عرفتنى من خلال النادى وبطلع وبتشاف، وعرض عليا العمل مديرا رياضيا لأحد الأندية ولكنى رفضت العمل".

واستطرد: "الفترة الماضية التي بعدت عن النادى كنت بشوف المشهد من بره وأحاول أشوف إيه الأخطاء التي وقعت فيها، وفعلا كان المفروض طورت جوانب أخرى بعيدا عن كرة القدم، وهناك زملكاوية كانوا بيطلعوا على التليفزيون يقولوا كلام على لسان غير صحيح باننى عرضت عليهم العمل في الزمالك ولكن لم أعرفهم من الأساس فعرفت أن الزمالك مطمع لبعض الزمالكوية".

واختتم: "المفاوضات مع فرجانى ساسى تأخرت، ولا بد وقتها من حسم الأمر معه، وكل لاعب من حقه أن يرى مستقبله ويقبل أو يرفض أي عرض مقدم له".