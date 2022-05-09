شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وفاق سطيف: لم نستحق الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي.. والأحمر المرشح الأول للقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق وفاق سطيف، إن الفريق لا يستحق الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام الأهلي في القاهرة، مشيرا إلى أن ظروف المباراة جعلت النتيجة تخرج بهذا الشكل، مضيفا: "حزين للهزيمة الثقيلة أمام الأهلي، ونحن خططنا للدفاع أمام الأهلي بعرض الملعب، ولكن لم ننجح في تطبيق ذلك داخل الملعب".

وقال نوفيتش، خلال تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي يملك العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز فهو فريق كبير وعملاق داخل القارة وبيرسي تاو ومعلول والشحات أفضل لاعبي الأهلي خلال الفترات الماضية".

وأضاف داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق وفاق سطيف: "إن مباراة الأهلي في الجزائر ستكون صعبة للغاية، ولكن الفريق سيحاول تحقيق أفضل فوز وأحسن أداء وخبرتنا قليلة في دوري أبطال إفريقيا بالنسبة لفريق كبير مثل الأهلي".

وتابع: "الخبرات التي اكتسبناها في مباراة الذهاب أمام الأهلي ستجعلنا نحقق الانتصار في مباراة الإياب بالجزائر، موضحا أن الأهلي والوداد المغربي أفضل من أي فريق داخل أفريقيا بفارق كبير، مشيرا إلى أن هما الأفضل حاليا في القارة.

واختتم: "الأهلي المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والحفاظ على لقبه المفضل، والأهلي أفضل من الترجي التونسي بفارق واسع، ولحظت هذا عند مواجهة الفريقين، وأن الفريق الأحمر قوي للغاية تحت قيادة بيتسو موسيماني المدرب الرائع".