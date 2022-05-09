شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: كنا هنبيع مصطفى محمد بـ8 ملايين يورو ورحيل باتشيكو غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، لا توجد مساواة في عقود أي لاعبين بالعالم، فدائما هناك لاعبون أعلى من آخرين، ورحلنا عن الزمالك عاما كاملا لم أتحدث مع لاعب للرحيل عن الزمالك.

وقال أمير مرتضى، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سيورتس 2: "أزمة كهربا مثلا كنت عارف أن كهربا عاوز يمشى ومش هيكمل معانا وفى آخر الموسم هيحاول يمشى بأى طريقة، فلذلك تعاقدنا مع أشرف بن شرقى وبعدها أحمد سيد زيزو وإسلام جابر وكان شيكابالا".

وأضاف: "مينفعش يبقى عندى لاعب مش حاسس بالأمان، وكنت بشتغل على البدائل بسرية تامة، ولكن هناك لاعبين بتعرف تخلص معها وتجهزها وفيه لا، وبعد رحيل أحمد الشناوى تحدث مع جنش وقلت له عندنا حل من الاثنين إما أن تثبت أنك تستطيع أن تكون على قد المسئولية أو في آخر الموسم هنسلم على بعض وهتكون في مكان تانى خارج الزمالك، وقدم موسما مميزا".

وتابع: "لم أجد مبرر لرحيل باتشيكو عن الزمالك، وتوقيت رحيله كان بشكل خاطئ، لأن هناك أوقات ينفع تسيب فيها المدرب وفيه أوقات لا، ودا اللى حصل لما فيريرا جه على ماتش مهم الوداد وكنا تقريبا خسرنا فرصنا ولكن تحمل المسئولية وطلعنا وكنا بنحاول نفضل لكن مدركين سبب الخروج".

واستطرد: "موقف مصطفى محمد من الامتناع عن التدريب كان من أجل الضغط وكلمنى علشان يحترف قلتله طول ما أنت ممتنع عن التدريب أنت بتخسر حاجات كتير، فطلبت منه أنه يرجع التدريب، وبالفعل رجع وخرج من خلال النادى ولكن المبلغ كان قليل جدا، وكنا هنبيع مصطفى محمد بـ8 ملايين يورو بعدما طلبنا 10 ملايين يورو وهم عرضوا 5 ملايين وبالمفاوضات وصلت لـ8 وكان الخلاف على الدفع على دفعتين أم دفعة واحدة وشراء مرة واحدة".

واختتم: "رحلنا عن النادى سنة كاملة ولم أتحدث مع أي لاعب في هذه السنة للرحيل عن النادى".