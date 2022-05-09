شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يشرح لـ إنبى نقاط قوة الزمالك.. ويدخل معسكرا مغلقا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى معسكرا مغلقا، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدولى العام.

وسيشرح حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، للاعبيه من خلال محاضرة فنية نقاط القوة والضعف في الزمالك من خلال ملخص مباراة الزمالك الأخيرة أمام فريق إيسترن كومباني في الدوري من أجل استغلالها خلال المواجهة المقبلة.

وحذر حلمى طولان الثنائى محمود جاد حارس المرمى والنيجيري جون إيبوكا من العروض الوهمية التي يصدرها لهما الوكلاء قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب طولان ثنائى الفريق البترولى بالحفاظ على تركيزهما في الملعب ولا يسمعا لعروض الوكلاء من أجل الحفاظ على مستواهما، مؤكدا لهم أنه في حالة وصول عروض رسمية سيقوم بدراسة الأمر مع إدارة إنبى لاتخاذ القرار المناسب.

يذكر أن حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة إنبى والبنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الهدفان لفريق البنك الأهلى عن طريق الغانى إسحاق يعقوبو لاعب فريق البنك الأهلى بالدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، عقب استغلال تمريرة رائعة من زميلة أحمد سعيد ليسديدها على مرمى الحارس محمود جاد وتسكن الشباك، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق عاصم صلاح في الدقيقة 44 من ضربة الجزاء، بينما جاء هدفا فريق إنبى عن طريق اللاعب مصطفى شلبى في الدقيقة 59 من علامة الجزاء والدقيقة 89 عقب استغلال كرة عرضية من زميله ليسددها برأسية قوية بمرمى الحارس محمود الزنفلى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما جاء فريق البنك الأهلى بالمركز السادس برصيد 23 نقطة.