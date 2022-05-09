شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: حازم إمام لم يرفض تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، أنه يتمنى الدعم من الجميع للجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال، مضيفا: "إيهاب جلال لن يجري تغييرات على اختيارات اللاعبين فى المعسكر المقبل سواء فى المحليين والمحترفين، واعتقد ان اختيارات كيروش فى آخر معسكر ستكون متواجدة فى الفترة القادمة".

قال حسين خلال تصريحات تليفزيونية: "مباراة غينيا فى التصفيات ستقام على استاد القاهرة، ولم يكن هناك حديث حول تواجد حمد إبراهيم فى الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدا أن حازم إمام لم يتحفظ على تواجد إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وأضاف حسين: "حازم إمام لم يرفض على الاطلاق تعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر، ولكنه كان يفضل وجود مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة والمدرب الوطني الأنسب خلال الفترة القادمة لمنتخب مصر من أجل تحمل المسؤولية أمام الجماهير".

وأوضح عضو اتحاد الكرة، أن إيهاب جلال لم يضع شروطا من أجل تولي تدريب منتخب مصر، وقال: "لن نقبل بالتمثيل المشرف فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة وإيهاب جلال أكد على أن منتخب مصر قادر على التتويج باللقب".

وعن ملف مدرب المنتخب الأولمبي قال: "لم نحسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي حتى الآن، ومن المنتظر أن يستقر حازم إمام ومحمد بركات على المدير الفني خلال الفترة المقبلة".