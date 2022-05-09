شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يسجل 3 ثنائيات مع الأهلى حتى الآن من 8 أهداف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجنوب أفريقى بيرسى تاو، مهاجم النادى الأهلى، المارد الأحمر لتحقيق فوز عريض على وفاق سطيف برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى والسلام في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلى في وضع قدم في النهائي للمرة الثالث على التوالي بعدما حقق اللقب في النسختين الماضيتين ليصل إلى اللقب العاشر في تاريخه، ويقترب جدا من اللقب الحادى عشر.

ونجح بيرسى تاو في استعادة حاسة التهديف وسجل هدفين أمام وفاق سطيف، كما صنع هدفين لزملائه في نفس المباراة، ليقطع صيام 7 مباريات بدون تهديف، حيث سجل آخر أهدافه أمام المريخ السودانى في 18 مارس الماضى في دور المجموعات.

بيرسى تاو ملك الثنائيات

وتعد ثنائية بيرسى تاو في شباك وفاق سطيف هي الثالثة مع النادى الأهلى من أصل 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 22 مباراة وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

وسجل بيرسى تاو أول ثنائية له مع الأهلى في شباك الإسماعيلى في بطولة الدورى في أول مبارياته مع الأهلى، كما أضاف الثنائية الثانية مع الأهلى أمام سموحة، وأخيرا أمام وفاق سطيف في آخر المباريات.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة، السبت، بالقاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

واستقر مجلس الأهلي على تكليف العامري فاروق برئاسة بعثة الفريق التى ستُغادر القاهرة غد، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لخوض المباراة التى ستُقام يوم 14 مايو الجاري باستاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائر.