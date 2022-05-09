شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبى: الأهلى خاطب الكاف بشأن ملعب النهائي.. وموقف واضح من الحكام الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن الأهلى أرسل خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل معرفة ملعب نهائي دورى أبطال أفريقيا، وطالب بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة.

وقال سعد شلبى، خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "جمهور النادى الأهلى كان عاملا مساعدا في تحقيق الفريق نتيجة كبيرة أمام وفاق سطيف ونخطو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا".

وأضاف المدير التنفيذي: "الأهلى تحرك نحو الاتحاد الأفريقي لمعرفة ملعب نهائي دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن هناك 4 أندية لهم الحق في معرفة الملعب أينعم هناك ناديان اقتربا من النهائي لكن تحركنا للحفاظ على مبدأ التكافؤ الفرص في تحديد ملعب النهائي".

وتابع: "الأهلى تحرك بشكل رسمي وفقا للائحة التي تحكمنا من الاتحاد الأفريقي، ولا نعلن إلا من خلال النادى، وبالفعل بدأنا التحرك نحو حقنا في هذا الطلب ولدينا الثقة في الاتحاد الأفريقي في تحقيق مبدأ العدالة بين الأندية، وننتظر ردا إيجابيا من الاتحاد الأفريقي بشأن نزاهة اختيار ملعب نهائي دورى أبطال أفريقيا".

واستطرد: "لم تتم مناقشة طلب نقل نهائي دورى أبطال أفريقيا إلى ملاعب قطر، خلال زيارة رئيس الاتحاد القطرى، وهناك فرق كبير بين لعب مباراة السوبر في قطر ونهائى دورى أبطال أفريقيا التي من المفترض أن تقام في القارة السمراء".

وأردف: "الأهلى سيسافر إلى الجزائر بطائرة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، من أجل لعب مباراة الإياب والعودة إلى القاهرة مباشرة من أجل الارتباطات التي تنتظر الأهلى".

وعن الحكام الأجانب في الدورى، قال: "موقف الأهلى واضح من استقدام حكام أجانب في مبارياته المقبلة، وقام بسداد قيمة الحكام الأجانب، والمباراة الماضية الاتحاد أرسل لنا اعتذارات الحكام من الدول التي طلبها الأهلى، وننتظر جدول المباريات والحكام الأجانب".