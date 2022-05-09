في الجولة 35 من الليجا.. أتلتيكو يقتنص فوزًا صعبًا من أنياب ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق أتلتيكو مدريد انتصارا صعبا بنتيجة (1-0) على الجار اللدود ريال مدريد، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 35 من الليجا.

وسجل هدف المباراة الوحيد كاراسكو من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما رفع أتلتيكو رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث انطلق أنخيل كوريا وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى لونين حارس ريال مدريد في الدقيقة 3.

وكاد كاراسكو أن يفتتح التسجيل لأتلتيكو بالدقيقة 8، عبر تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب مرمى لونين.

وبعد دقيقة واحدة، حاول لوكاس فاسكيز بتصويبة قوية، لكنها ارتطمت بدفاع أتلتيكو.

وطالب أنخيل كوريا بالحصول على ركلة جزاء، إثر سقوطه داخل منطقة ريال مدريد في الدقيقة 23.

وصوب رودريجو قذيفة أرضية، أمسك بها أوبلاك في الدقيقة 36، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأتلتي، إثر سقوط كونيا بعد التحام مع فاييخو مدافع ريال مدريد.

وانبرى كاراسكو لتنفيذ ركلة الجزاء، وسجلها بنجاح أسفل يمين الحارس لونين في الدقيقة 40.

وانطلق توني كروس وسدد كرة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى أوبلاك، مع نهاية الوقت الأصلي.

وتألق أوبلاك في التصدي لانفراد من لوكا يوفيتش، في الوقت بدل الضائع، وحول الكرة إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد ماركو أسينسيو كرة على حدود المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الأتلتي.

وانطلق ماركوس يورينتي داخل منطقة جزاء الريال، لكنه فقد توازنه وسقط، لتتحول الكرة إلى ركلة مرمى في الدقيقة 55، قبل أن يصوب لوكا يوفيتش كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء، بين يدي أوبلاك.

وصوب أنطوان جريزمان كرة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى حارس الميرنجي في الدقيقة 57.

وبعد 3 دقائق، تصدى أوبلاك لتصويبة من كاسيميرو من خارج المنطقة، قبل أن يهدر ماتيوس كونيا انفرادا بالحارس لونين، حيث تألق الأخير في التصدي للكرة ببراعة في الدقيقة 63.

وتصدى أوبلاك لتسديدة قوية من فيدي فالفيردي من على حدود المنطقة في الدقيقة 70.

وحرم القائم الأيمن أتلتيكو مدريد من الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من كاراسكو في الدقيقة 78.

واستمرت محاولات أتلتيكو لمضاعفة النتيجة، بينما كانت محاولات ريال مدريد غير فعالة، ليقتنص الروخيبلانكوس 3 نقاط ثمينة، في صراعه لخطف تذكرة دوري أبطال أوروبا.

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