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اليمن يعلن التعاقد مع الجزائري "عمروش" لتدريب المنتخب الوطني

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن حميد شيباني، الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الجزائري عادل عمروش، لقيادة المنتخب الأول.

وقال شيباني، في تصريح لموقع "كورة" مساء الأحد: "عمروش سيباشر مهمته في قيادة المنتخب اليمني، استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2023".

ومن دون أن يكشف عن قيمة العقد، أوضح شيباني أن عمروش سيقود المنتخب على رأس جهاز فني معاون من جنسيات غير يمنية.

وتوقع شيباني أن يصل الطاقم الفني الجديد إلى المملكة العربية خلال الأيام المقبلة، بعد نجاح الاتحاد في استخراج التأشيرات المطلوبة.

ويتواجد المنتخب اليمني حاليا في معسكر خارجي بمدينة الطائف، بقيادة جهاز فني وطني يقوده أمين السنيني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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