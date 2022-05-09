الامارات | إيهاب جلال: تدريب منتخب مصر مهمة شاقة.. وننتظر الدعم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: تدريب منتخب مصر مهمة شاقة.. وننتظر الدعم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم، إيهاب جلال، إنه يتفهم وجود بعض الآراء التي تنتقد توليه تدريب المنتخب، مشيراً إلى أنه يحترم هذه الآراء، ولكنه طالب في الوقت نفسه بأن يتم دعم المنتخب والجهاز الفني في الفترة المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحافي لتقديمه لوسائل الإعلام، أمس: «نحن في مهمة وطنية بمثابة تكليف ومسؤولية شاقة ومشرفة، علينا مسؤولية كبيرة سنسعى بكل قوة لأن تكلل بالنجاح، شرفت بأن أكون مديراً فنياً لمنتخب مصر، وخلافة مدرب كبير للغاية، وهو البرتغالي كارلوس كيروس، الذي حقق إنجازات بالتأهل لنهائي أمم إفريقيا، وكان قريباً من التأهل لكأس العالم».

وأوضح أنه سيعمل على ما وصل إليه الجهاز الفني السابق، وسيكون اللاعبون المختارون في الفترة الماضية هم النواة لديه.

وتابع: «ليس لدينا وقت طويل للتحضير، فبعد أيام ستنطلق التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023، وسيتم اختيار 40 لاعباً غير المحترفين بعد أسبوعين، والأولوية للاعب الجاهز الذي يلعب أساسياً مع فريقه، سواء كان محترفاً أو يلعب داخل مصر، لن تكون هناك تغييرات، باستثناء المصابين أو الذين لا يلعبون».

ويلتقي المنتخب المصري في مشوار تصفيات أمم إفريقيا مع غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة المقررة يومي الثاني والسادس من يونيو المقبل.

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