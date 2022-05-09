الامارات | سباق التجديف يدشن الدورة الخامسة لمهرجان دلما

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق التجديف يدشن الدورة الخامسة لمهرجان دلما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مساء أول من أمس مسابقات وفعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان سباق دلما التاريخي»، الذي يقام على شاطئ جزيرة دلما بمنطقة الظفرة. ويستمر المهرجان حتى 20 الجاري بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. ودشن سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح الدورة الخامسة، إذ يقام السباق بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

وشهد السباق مشاركات واسعة من أكثر من 12 جنسية، ضمن فئاتها كافة (المحلي، رجال، نساء، أطفال) ضمن جولاتها الأولى، ومن المتوقع أن تشهد الجولات المقبلة يومي 14 و15 الجاري مشاركات أوسع من المتسابقين. وتضمن المهرجان في يومه الأول عروضاً فنية وشعبية من التراث الإماراتي.

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