الامارات | «يونس» يخطف كأس الوثبة في مضمار داكس الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «يونس» يخطف كأس الوثبة في مضمار داكس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المهر «يونس»، للشيخة إيمان آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز- بري أيشا، أول من أمس بمضمار داكس الفرنسي. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم، وحققت الرسالة نجاحاً كبيراً والأهداف المرسومة لها.

وأقيم السباق لمسافة 2100 متر على المضمار العشبي، وشاركت فيه نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية قدرها 14 ألف يورو، وجاء السباق مثيراً ومتكافئاً حتى خط النهاية.

وتفوق البطل البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «عاصي»، بفارق 0.75 طول عن «اتش السابق» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة سباستيان مارتينو، ومسجلاً زمناً قدره 2:25:10 دقيقة.

وجاءت في المركز الثالث الفرس «زارا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة اليخاندرو كورتيز.

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