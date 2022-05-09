الامارات | التونسية أنس جابر تريد تعلّم «الإسبانية» بعد فوزها بـ «دورة مدريد للتنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أنس جابر تريد تعلّم «الإسبانية» بعد فوزها بـ «دورة مدريد للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت لاعبة التنس التونسية أنس جابر إنها ستبذل جهداً لتعلم الإسبانية قبل عودتها العام المقبل، عقب تتويجها الباهر أول من أمس بدورة مدريد المفتوحة للتنس في إنجاز غير مسبوق على المستويين العربي والإفريقي. وقالت جابر على منصة التتويج في لحظة انتشاء بأول ألقابها في البطولات الكبرى من فئة 1000 نقطة، إنها ستكون حريصة على تعلم اللغة الإسبانية قبل عودتها مجدداً إلى مدريد.

وقالت بلغة إنجليزية: «أهنئكم على هذا التنظيم المدهش للدورة. لن أطيق الانتظار للعودة في العام المقبل». وتابعت جابر «استمتعت بوجودي في إسبانيا. أعدكم أن أتعلم الإسبانية أكثر للعودة العام المقبل». وفازت جابر المصنفة العاشرة عالمياً في المباراة النهائية على الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة 14 في نهائي مثير بنتيجة 7/5 و0/6 و٦/٢.

وبعد سقوطها في خمس نهائيات سابقة في مشوارها الاحترافي نجحت جابر في الأخير في فك النحس وتحقيق أول لقب لها في بطولة من فئة 1000 نقطة على الملاعب الترابية.

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