الامارات | منصور بوعصيبة ينضم إلى عضوية الاتحاد العربي للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بوعصيبة ينضم إلى عضوية الاتحاد العربي للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، تعيين رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة ليكون عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي، كما اعتمد تعيين الأمين العام لاتحاد الإمارات ياسر الدوخي ليكون الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي.

وكان الشيخ فيصل بن حميد القاسمي قد حافظ على رئاسة الاتحاد العربي لدورة رئاسية جديدة تستمر حتى 2024، عقب فوزه في الانتخابات التي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية المصرية أول من أمس، متفوقاً على المرشح الكويتي نائل العوضي بنتيجة 11-8.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي اعتماد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، استمرار وجود إسماعيل سالم الحوسني في منصب الأمين العام للاتحاد العربي، إضافة إلى استمرار وجود سالم أحمد الشحي في منصب المدير المالي بالاتحاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news