الامارات | الأهلي والوداد يضعان قدماً في نهائي دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والوداد يضعان قدماً في نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع كل من الأهلي المصري حامل اللقب، والوداد البيضاوي المغربي، شوطاً كبيراً نحو نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما أكرم الأول وفادة ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة على ملعب «السلام»، وعاد الثاني بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 في العاصمة لواندا، أول من أمس، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وكان الفريقان قد بلغا نهائي نسخة 2017 حينها حسم الفريق المغربي اللقب بعد تعادلهما ذهاباً في القاهرة 1-1، ثم فاز الوداد إياباً في الدار البيضاء بهدف سجله وليد الكرتي.

في القاهرة، حقق الأهلي انتصاراً مريحاً ليسهل مهمته قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل في الجزائر.

ويسعى «نادي القرن» ليصبح أول فريق يتوج باللقب في ثلاث نسخ متتالية، وتعزيز الرقم القياسي بعدد الألقاب، بعد أن توج 10 مرات سابقاً.

وسجل رباعية الأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو (30 و90)، وطاهر محمد طاهر (54)، والبديل محمد شريف (72).

ولعب وفاق سطيف بـ10 لاعبين منذ الدقيقة (35)، عقب طرد لاعبه أمير قراوي بالبطاقة الحمراء مباشرة، للخشونة المتعمدة مع حسين الشحات.

ووجه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، رسالة للجماهير بعد الفوز «نقدر غضبكم، ونعلم أننا مقصرون، ولكن لا أعذار»، مضيفاً «قدمنا مباراة جيدة، ونعرف قيمة بطولة إفريقيا، ونريد إنجازاً لأنفسنا بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وإسعاد جماهيرنا التي تساندنا».

وأضاف «لم نحسم التأهل بعد. تتبقى 90 دقيقة في الجزائر، لقد حالفنا التوفيق وتأثروا بالطرد، سنحتفل ونركز على أنفسنا، ونريد نتيجة إيجابية في الجزائر».

وعلى ملعب «11 نوفمبر»، قطع الوداد البيضاوي شوطاً كبيراً نحو النهائي بأهداف البرازيلي تياغو أزولاو (16 خطأ في مرمى فريقه) ويحيى جبران (45) والكونغولي غي مبينزا (68)، فيما قلص جوب لأصحاب الأرض (81).

وهذه ثالث زيارة للوداد البيضاوي هذا الموسم إلى أنغولا، إذ واجه بترو أتلتيكو وساغرادا إسبرانسا في دور المجموعات، خسر خلالها أمام الأول 1-2، وفاز على الثاني بالنتيجة ذاتها.

وتغلب الوداد على الظروف المناخية الحارة، وواجه فريقاً قوياً مدعوماً بنحو 60 ألف متفرج، وذلك بفضل الخطة المميزة للمدرب وليد الركراكي، الذي لعب بتحفظ دفاعي من خلال تضييق المساحات أمام الفريق المضيف، وهجومه القوي بقيادة هدافه أزولاو، الذي يتصدر ترتيب الهدافين في المسابقة (7 أهداف).

وأعرب الركراكي عن رضاه عن مردود فريقه، وقال في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء «قاتلنا بروح عالية هنا، على الرغم من الظروف المناخية والمساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها الخصم».

ويلتقي الفريقان إياباً السبت المقبل على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء.

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