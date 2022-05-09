الامارات | رسمياً.. الرباط الصليبي يُنهي موسم محمد عباس مع العين والمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الرباط الصليبي يُنهي موسم محمد عباس مع العين والمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي، أن التقارير الطبية الخاصة بالفحوص والأشعة المغناطيسية التي خضع لها اللاعب الدولي محمد عباس، أمس، أثبتت إصابته بالرباط الصليبي، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال حول أداء الفريق يوم أول من أمس أمام الظفرة، قال: «بداية أود أن أهنئ اللاعبين والمدرب ومجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم والجماهير العيناوية بالنقاط الثلاث، في مواجهة لم تكن سهلة، وذلك لأننا في مرحلة حاسمة من الموسم الكروي والنقاط دائماً ما تكون الأهم، وندرك جيداً أن الفريق لم يظهر بمستواه المعروف، غير أن هناك أسباباً أثرت في المستوى والأداء، والتي تمثلت في الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق خلال فترة قصيرة، الأمر الذي يفرض علينا التعامل بتركيز أكبر والتعامل مع مبارياتنا في المراحل المتبقية من مسابقة الدوري كأنها نهائي كؤوس بداية من مواجهة الجزيرة في الجولة المقبلة».

وحول حسم العين للقب دوري أدنوك بعد أن ابتعد عن أقرب ملاحقيه بـ10 نقاط، قال عبدالله علي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الدوري لايزال في الملعب ولم يحسم بعد، واستراتيجية الفريق منذ انطلاقة الموسم كانت واضحة ولن تتغير، فلا يمكن لفريق أن ينافس على لقب بطولة الدوري ويعتمد على نتائج الآخرين، وهنا لابد لي أن أشكر جميع اللاعبين ومدرب الفريق على الالتزام بهذا النهج والتعامل مع كل مباراة على حدة، وحصد النقاط الثلاث بغض النظر عن نتائج الفرق المنافسة، لذلك أؤكد لكم أن العين ماضٍ على نهجه ولا يفكر سوى في الفوز وحصد النقاط في الجولة المقبلة التي تعتبر حاسمة بالنسبة للفريق، وأتمنى أن نوفق في تحقيق هدفنا، خصوصاً أن الفريق يحظى بدعم كبير واهتمام لافت من مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، وإلى جانبه دائماً جماهير مؤثرة ووفية وتصنع الفارق أمام جميع منافسيه داخل ملعبه وخارجه».

ورداً على سؤال حول تحضيرات الفريق لمواجهة الجزيرة، قال: «بعد المعسكر المغلق الذي استمر لمدة ستة أيام مع نهاية شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس، منح المدرب لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة، والتي تعتبر حسابياً إجازة العيد، قبل أن يستأنف الفريق تحضيراته لمواجهة الجزيرة مساء الاربعاء على استاد خليفة بن زايد، من خلال الاجتماع الفني التحليلي لأداء الفريق في مواجهة الظفرة، ومن ثم العمل على تصحيح الأخطاء التي كشفتها مواجهة الجولة 23 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين».

• اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

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