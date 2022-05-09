الامارات | الرويحي يسجل «كلين شيت» غير مسبوق بدوري «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرويحي يسجل «كلين شيت» غير مسبوق بدوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم حارس مرمى دبا الفجيرة، محمد الرويحي، بقوة في تتويج فريقه بطلاً للدرجة الأولى بكرة القدم، والصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، اعتباراً من الموسم المقبل، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة في الموسم الماضي، منها في 15 مباراة في بطولة الدوري، وثلاث في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وقال الرويحي لـ«الإمارات اليوم»: «هو رقم جديد في الملاعب الإماراتية على مستوى دوري الدرجة الأولى، وربما في دوري المحترفين بأن يحافظ حارس مرمى على نظافة شباكه في 18 مباراة خلال موسم واحد».

وأوضح: «كنت قريباً من الحفاظ على الشباك نظيفة في خمس مباريات متتالية، بعد حفاظي عليها في أربع متتالية، لكني في كلتا الحالتين استقبلت هدفاً أضاعا عليّ الفرحة كاملة ولم أشعر حينها بالسعادة التامة، لكني كنت سعيداً بالتأكيد لأن الفريق حصد نقاط هاتين المباراتين».

وتابع: «سعيد بالفوز بالدرع وسعادة الجمهور، وأطمح لإضافته إلى سجلي الكروي في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وسأجتهد لذلك بكل تأكيد».

وقال الرويحي: «مدرب حراس المنتخب الأولمبي الحالي يوسف المنصوري، (درّبه عندما كان مع النواخذة في الموسم الماضي)، شجعني على مثل هذا الطموح، حيث قال لي في أكثر من مناسبة إنه علي أن أكون أكثر حارس يعمل (كلين شيت) في الدوري، وفعلاً الموسم الماضي كنت أكثر حارس (كلين شيت)، وهذا الموسم أيضاً، ولهذا الغرض كنت دائماً في تواصل دائم معه وأستمع لنصائحه».

وأضاف: «تعاهدنا بداية الموسم بيننا كلاعبين على أن نحقق هدف الصعود، والحمد لله وبجهود الجميع حققنا هدفنا بعد موسم صعب وطويل، ونهدي هذا الإنجاز والدرع إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسموّه أثلج صدور جميع أهالي دبا بالملعب الجديد والتحفة المعمارية، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، للدعم غير المحدود».

وعن أصعب مباراة خاضها مع «النواخذة» في الموسم الحالي، قال الرويحي إنها «كانت ضد دبا الحصن في الدور الأول للبطولة رغم الفوز بثنائية نظيفة، إذ تصديت فيها لكثير من الكرات»، بينما يرى أن أجمل هدف تم تسجيله في الموسم الماضي جاء بأقدام زميله في الفريق اللاعب البرازيلي دياغو دا سيلفا في مرمى العربي.

وأكد الرويحي أن أفضل خط دفاع لعب تألف من خالد عبدالله وراشد محمد والبرازيلي روجر وهزاع سالم، مشيراً إلى أنه يرتاح للعب إلى جانب جميع اللاعبين، لكن الاستقرار الفني جعله قريباً من هذا الرباعي.

حارس دبا الفجيرة:

• «تعاهدنا بداية الموسم على الصعود، فتحقق بجهود الجميع بعد موسم صعب وطويل».

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