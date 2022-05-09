الامارات | اللجنة الأولمبية تحتفي بـ 42 دارساً من منتسبي ماجستير المنظمات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تحتفي بـ 42 دارساً من منتسبي ماجستير المنظمات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية بمنتسبي النسخة الـ24 من برنامج الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات الرياضية، الذي يختتم مرحلته الحالية بدبي، الأربعاء المقبل. ونظمت اللجنة حفلاً لـ42 من الدارسين من مختلف اللجان الأولمبية الوطنية من جميع دول العالم والاتحادات الرياضية والعاملين في المجال الرياضي، بحضور المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، واللواء (م) ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم المحاضرين تقديراً لجهودهم في إلقاء واستعراض المواد العلمية، كما تم تكريم منتسبي البرنامج، وتسليم وتبادل الدروع التذكارية بين اللجنة الأولمبية الوطنية وإدارة الماجستير التنفيذي. وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان أهمية تطبيق مبادئ الحركة الأولمبية، ونشر القيم الرياضية السامية، والاستفادة من القامات العلمية والأكاديمية التي استعرضت محاور عديدة، سواءً في المرحلة الحالية في دبي أو طوال المراحل الماضية، للإسهام في الارتقاء بمستوى اللجان الأولمبية، بما ينعكس على الرياضيين في كل المشاركات والاستحقاقات.

• النسخة الـ 24 من البرنامج شارك فيها دارسون من لجان أولمبية من مختلف دول العالم، والاتحادات الرياضية، ومن العاملين في المجال الرياضي.

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