الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحضيرات

استغرب مدرب أحد أندية دوري المحترفين من عدم مناقشة إدارة النادي له بشأن تحضيرات الموسم المقبل، مشيراً للمقربين له إلى أنه مستعد للاحتمالات كافة بشأن الاستغناء عن خدماته.

لابا

أثنت جماهير فريق العين على احترافية لاعب فريقها، التوغولي لابا كودجو، الذي غاب عن لقاء الظفرة بداعي الإيقاف، لكن ذلك لم يمنعه من التدرب لوحده في استاد خليفة بن زايد في يوم المباراة نفسه.

عقود

تساءلت جماهير أحد أندية المقدمة حول مستقبل بعض اللاعبين المخضرمين الذين غابوا عن المشاركة في الموسم الحالي، رغم ارتباطهم بعقود سارية مع النادي.

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