7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 8-5-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها إرسال النادي الأهلي خطابًا إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال فى دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق فى الدور قبل النهائي للبطولة.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة إنبي للموسم الحالي 2021-2022، وذلك بسبب شكوى الفهد الأسمر من بعض الآلام فى القدم.

الأهلي يتمسك بالعدالة للفرق الأربعة ويطالب بإقامة نهائي الأبطال بملعب محايد

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال فى دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق فى الدور قبل النهائي للبطولة.

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 32 /31 ليتوج بلقب السوبر الأفريقي الذى جمعهما على أرض النيجر.

رابطة الأندية تستقر على تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى بسبب نهائى أوروبا

استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؛ لتعارضها مع نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر له يوم 28 مايو الجاري بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح وريال مدريد. أعلن خالد الدرندلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، استمرار إشراف الثنائي حازم إمام وبركات عضوى المجلس على المنتخب الأول مع إيهاب جلال.

مشادة كلامية مع عضو مجلس الإدارة تهدد مصير أحمد مسعود مع المصري