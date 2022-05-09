شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بلح مهاجم المصري يجري جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد بلح، مهاجم النادي المصري، جراحة الرباط الصليبي، بعد إصابته مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في تدريبات الفريق، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للمصري برنامجا تأهيليا للاعب خلال الفترة المقبلة.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة في الدوري العام، آخرها لقاء الاتحاد السكندري، الذي انتهى بفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في المحلة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد النادي المصري، لمواجهة غزل المحلة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها آخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.