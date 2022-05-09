شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد نادين السلعاوى نجمة فريق سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد نادين السلعاوى، لاعبة فريق كرة السلة بالنادى، لمدة 4 مواسم قادمة.

جاء تجديد عقد اللاعبة فى ظل حرص الفريق على الحفاظ على قوام الفريق والتدعيم بلاعبين مميزين، حيث سبق وتم تجديد عقد ثريا محمد، لاعبة الفريق، 4 مواسم أيضا، وكذلك نهى شتا.

يذكر أن جنة مصطفى، لاعبة الفريق، انتهى تعاقدها، وانتقلت لفريق سموحة فى الموسم الجديد.

وتعد نادين السلعاوى من اللاعبات صاحبات الخبرات في كرة السلة، ودورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات كرة السلة محليا وأفريقيا، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط.

يذكر أن جنة مصطفى لاعبة الفريق انتهى تعاقدها وانتقلت لفريق سموحة فى الموسم الجديد.