شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم الأهلى 86 / 77 فى أول مباراة بنهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في أول مباراة في سلسلة نهائي دوري السوبر على حساب النادي الأهلي بنتيجة 86 / 77.

وتقدم فريق الاتحاد السكندري في الربع الأول من المباراة بنتيجة 27/18 ثم انهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 47/40.

وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في التقدم خلال نتيجة المباراة وأنهى الربع الثالث لصالحه بنتيجة 55/54 قبل أن ينتهي الربع الرابع بالتعادل بنتيجة 75/75 ويتم اللجوء لشوط إضافي خامس ينتهي لصالح الاتحاد بنتيجة 86/77.

وتقام البطولة بنظام بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3مباريات يكون هو الفائز والمتوج باللقب.

جدير بالذكر أن باقى مباريات السلسلة ستقام أيام 10 و 12 و 14 و16 مايو، حال الحاجة إلى مباراة رابعة وخامسة.