شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوى: تقييم المدير الفنى لا ينبغى أن يتم على النتيجة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الرياضى حسن المستكاوي إن نجاح تقييم نجاح كارلوس كيروش فى قيادة المنتخب ليس بالنتائج فقط بل يجب أن يخضع لمعاير ومفاهيم الكرة الحديثة عبر وجود ضغط وهجوم ودفاع وتنظيم وتمرير وتكتيك والنتيجة وحدها ليست كافية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن من يقيم المدرب أو المدير الفنى على أساس النتيجة فقط هو تقييم خاطئ والتقييم يجب أن يكون على مستوى الكرة واللعب والبطولة ثم النتائج.

وفى تعليقه على الصورة التى ظهر بها كابتن محمد بركات أثناء المؤتمر اليوم لإعلان إيهاب جلال مديراً فنياً والتى تظهر عدم سعادته كما أظهرتها الكاميرات قال المستكاوى: "إيهاب جلال هو المرشح الأول من 2019 أعقاب كأس الامم وهو المرشح المصرى وأنا شاهد على ذلك".

تابع حول صورة بركات الغاضبة فى مؤتمر اليوم، مازحاً: "يمكن يكون زعلان أو سرحان أو بيفكر أو عربيته أتخبطت"، لتقاطعه الحديدى: "وكابتن إمام محضرش ممكن تكون مش مؤشر برضه!".

وتابع: "لازم يبقى فيه معايير ومناقشات مع المدير الفنى الجديد وأعتقد أن هذه المناقشات تمت فيما يحتاجه المنتخب وإحنا عاوزين منه منتخب مصر يلعب كرة حلوة يدافع ويهاجم كويس جداً ويلعب بشخصية مهمة وأى شاب مصرى عارف الكلام ده من غير محلل".