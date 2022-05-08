الامارات | ميلان يرد على إنتر ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي منه

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يرد على إنتر ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي منه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد ميلان صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم من جاره إنتر ميلان عندما قلب تخلفه امام مضيفه فيرونا الى فوز 3-1 الاحد في ختام المرحلة السادسة والثلاثين.

ورفع ميلان رصيده الى 80 نقطة مقابل 78 لإنتر بطل الموسم الماضي والذي كان تغلب على امبولي 4-2 الجمعة في افتتاح المرحلة وسيخوض منتصف الاسبوع نهائي الكأس المحلية ضد يوفنتوس.

وفرض لاعب وسط ميلان ساندرو تونالي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين علما أن حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ألغى له هدفا ايضا.

وكان تونالي لعب دور المنقذ ايضا عندما سجل هدف الفوز في مرمى لاتسيو 2-1 في الوقت بدل الضائع.

وظن تونالي بانه افتتح التسجيل بعد مرور 15 دقيقة بعد ان تلقى كرة امامية من حارس مرماه الفرنسي مايك مينيان وتخطى لورنتسو مونتيبو قبل ان يسدد في الشباك لكن الحكم الغاه بداعي التسلل بعد مشاورة مع "في ايه ار".

ونجح فيرونا في افتتاح التسجيل عن طريق رأسية لدافيدي فارواني (39)، لكن ميلان الذي كان الطرف الافضل معظم فترات الشوط الاول ابى الا يدرك التعادل عبر تونالي الذي استثمر كرة متقنة من الجناح البرتغالي رافايل لياو فسددها داخل الشباك (45+3).

وجاء هدف التقدم لميلان نسخة طبق الاصل عن الاول بعد تمريرة من لياو بيسراه لتونالي فتابعها داخل المرمى (49).

وحسم البديل اليساندرو فلورنتسي النتيجة في صالح ميلان عندما وصلته الكرة داخل المنطقة من البرازيلي جونيور ماسياس فاطلقها قوية بعيدا عن متناول حارس فيرونا مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وتتبقى مرحلتان في الدوري علما ان ميلان يسعى الى احراز لقبه الاول في الدوري المحلي منذ عام 2011.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news