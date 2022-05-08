الامارات | مهر غودولفين «سانتين» يتوج بطلاً في حفل «كنتاكي ديربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهر غودولفين «سانتين» يتوج بطلاً في حفل «كنتاكي ديربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر «سانتين» المملوك لـ«غودولفين» بطلاً في سباق «بيرين تيرف ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب1» لمسافة 1800 متر عشبي، الذي جرى فجر أمس على مضمار «شيرشل داونز» الأميركي، ضمن حفل سباقات «كنتاكي ديربي» الشهير. وسجل «سانتين»، المنحدر من نسل الفحل «ديستورتد هيومر»، بإشراف المدرب براندن والش، الانتصار الثالث في مسيرته المقتصرة على ست مشاركات، والأول له ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وعرف الفارس تيلير غفاليون كيفية تعويض الانطلاقة المتأخرة لـ«سانتين» من البوابة الأخيرة، والانتقال به تدريجياً إلى صفوف المقدمة، قبل التقدم وانتزاع المركز الثاني مؤقتاً، ثم إطلاق العنان له مع دخول المسار المستقيم للمضمار، وانتزاع الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقة و49 ثانية و72 جزءاً من الثانية، بفارق رقبة عن صاحبة المركز الثاني «ميرا ميشين»، المملوكة لـ«ماري أبيل سوليفان»، بإشراف المدرب أيان واليكرز، وقيادة الفارس جوليان آر ليبارو، فيما ذهب المركز الثالث إلى «أدهامو» بشعار «مايكل دوب وإسطبلات ماكدت ولويس لازينارو»، وبإشراف المدرب تشاد براون، وقيادة الفارس فلافيان برات.

«ريتش سترايك» يسجل مفاجأة من العيار الثقيل

سجل المهر «ريتش سترايك» بشعار «شركة ريد تي أر المحدودة»، وإشراف المدرب أريك ريد، مفاجأة من العيار الثقيل، بانتزاعه لقب النسخة 148 من سباق «كنتاكي ديربي» العريق، الذي جرى لمسافة 2000 متر رملي على مضمار «شيرشل دوانز». وفاجأ «ريتش سترايك»، البالغ من العمر ثلاث سنوات، منافسيه، بالتقدم في الأمتار الأخيرة بقيادة فارسه سوني ليون، وانتزع الفوز بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني «إيبسينتير»، المملوك لـ«شركة وينسل».

ويعد انتصار «ريتش سترايك» الأكبر في مسيرته التي تقتصر على سبع مشاركات، وتتضمن انتصاراً وحيداً له في عمر السنتين. يذكر أن «كنتاكي ديربي» الذي استهل في عام 1875، يمثل الجولة الأولى من كل موسم في بطولة «سباق التاج الثلاثي»، التي تضم أيضاً في جولتيه الثانية والثالثة سباقي «بريكتيس ستيكس» و«بيلمونت ستيكس».

• سجل «سانتين» الانتصار الثالث في مسيرته المقتصرة على 6 مشاركات.

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