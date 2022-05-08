بعد اعتزاله اللعب الدولى.. إيهاب جلال يكشف مفاجأة بشأن عبد الله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر - فجر إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية تراجع عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، عن قرار اعتزال اللعب الدولى.

وقال خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى الخاص بتقديمه إلى وسائل الإعلام: "إذا استمر بنفس مستواه القوى، وطلبت منه اللعب بصفوف المنتخب سيتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولى".

ويستعد منتخب مصر الأول للمشاركة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى كوت ديفوار 2023.

ويقع الفراعنة فى المجموعة الرابعة بجوار منتخبات غينيا ومالاوى وإثيوبيا.

وينطلق أول معسكر للمنتخب تحت قيادة إيهاب جلال خلال الفترة من 30 مايو وحتى 15 يونيو المقبلين.

ويلتقى منتخب مصر ضد غينيا، فى الجولة الأولى، وبعدها يواجه منتخب إثيوبيا فى الجولة الثانية.

وتقام مباريات الجولة الأولى والثانية خلال الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين، فيما تقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الجولتين الخامسة والسادسة خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس المقبل.