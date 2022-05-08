شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى بسبب نهائى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؛ لتعارضها مع نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر له يوم 28 مايو الجاري بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح وريال مدريد.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة عن الموعد الجديد لمباراة الزمالك والإسماعيلى التى ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الأيام القليلة القادمة.

من ناحية أخرى أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديرا فنيا، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، وعصام الحضرى مدرباً للحراس.

وكشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب، موضحا أن عقده لمدة موسمين، وتوفير كافة متطلبات الجهاز من مباريات ودية.

وقال علام، فى مؤتمر تقديم الجهاز الفنى للمنتخب: درسنا الوضع الفنى وتأكدنا من أهمية وجود لجنة فنية داخل اتحاد الكرة، وقد يكون توحيد طريقة اللعب أهم أسباب تعيين هذه اللجنة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوى المجلس بتشكيل هذه اللجنة وفي الأيام المقبلة سيتم تحديد هويتها.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.