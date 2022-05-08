شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 8 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 8 / 5 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: تتويج يد الأهلي بلقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 32 / 31، وقيام الأهلي بإرسال خطاب للكاف يتمسك فيه بضرورة تحقيق العدالة للفرق الأربعة ويطالب بإقامة نهائي الأبطال بملعب محايد.
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الزمالك مساء اليوم والتأهل لبطولة العالم للأندية.
وأشاد مجلس الأهلي بالجهد الكبير للاعبين والجهاز الفني، وكذلك الأداء الرجولي والروح العالية والسلوك المميز طوال المباراة.
وجاء في تهنئة مجلس الإدارة أن الفوز ببطولة السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية بداية طيبة في مشوار طويل، خاصة أن الفريق سوف يخوض بعد أيام قليلة منافسات قوية في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وأن المجلس على ثقة كبيرة بأن هذا الفريق الذي يتم إعداده للمستقبل بعناية، ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين صغار السن سوف يلقى دعم جماهيره الوفية، وهو قادر وبإذن الله على تحقيق النتائج التي تليق بالأهلي.
تقارير مغربية تزف خبرا سارا للأهلى وموسيماني بشأن بدر بانون
زفت تقارير صحفية مغربية أخبارا سعيدة لجماهير الأهلي والجهاز الفني عن الدولي المغربي بدر بانون، بعد ساعات قليلة من الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على ضيفه وفاق سطيف الجزائري، الذي فاز عليه بأربعة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وذكر موقع " le360سبور" أن بانون أخطر إدارة الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أنه استعاد عافيته بشكل كلي، وبات جاهزا للعودة لتعزيز صفوف الفريق الأحمر، بعد أن ابتعد عن الملاعب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بسبب التهاب في عضلة القلب ناتج عن إصابته بـ"فيروس كورونا"، ما حرمه أيضا من المشاركة في كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني وغيابه عن مباريات فريق القرن في دوري أبطال إفريقيا .
يد الأهلي يتأهل لكأس العالم للأندية بعد الفوز على الزمالك بالسوبر الأفريقي
توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بالنيجر.
أقيمت المباراة على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 32-31.
وبهذه النتيجة حصد «رجال يد الأهلي» لقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك، ليحسم الفريق تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تقام خلال الفترة القادمة.
فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 32 /31 ليتوج بلقب السوبر الأفريقي الذى جمعهما على أرض النيجر.
وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 19/16 للزمالك، وسط تحدى لاعبى الأحمر لصناعة الفارق ومن ثم التتويج باللقب، وبالفعل نجح لاعبو الأهلى فى مصالحة جماهيرهم والتتويج بلقب السوبر الأفريقى فى النهاية، بعد خسارة جميع المنافسات المحلية الموسم الحالى.
أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال فى دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق فى الدور قبل النهائي للبطولة.
وجاء فى الخطاب الممهور بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي؛ أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذى كان ينتظر الجميع الإعلان عنه فى وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف..
ويرى جهاز الأهلي أن فوز المارد الأحمر فى لقاء الذهاب برباعية دون رد تمنحه أفضلية كبيرة للصعود المباراة النهائية لدوري الأبطال دون الحاجة للتعجل بعودة المصابين، أملا فى تجهيزهم للمباراة النهائية.
وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغداً بعد الفوز الكبير أمس، السبت، على وفاق سطيف برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.