شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 8 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 8 / 5 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: تتويج يد الأهلي بلقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 32 / 31، وقيام الأهلي بإرسال خطاب للكاف يتمسك فيه بضرورة تحقيق العدالة للفرق الأربعة ويطالب بإقامة نهائي الأبطال بملعب محايد.

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الزمالك مساء اليوم والتأهل لبطولة العالم للأندية.

وأشاد مجلس الأهلي بالجهد الكبير للاعبين والجهاز الفني، وكذلك الأداء الرجولي والروح العالية والسلوك المميز طوال المباراة.

وجاء في تهنئة مجلس الإدارة أن الفوز ببطولة السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية بداية طيبة في مشوار طويل، خاصة أن الفريق سوف يخوض بعد أيام قليلة منافسات قوية في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وأن المجلس على ثقة كبيرة بأن هذا الفريق الذي يتم إعداده للمستقبل بعناية، ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين صغار السن سوف يلقى دعم جماهيره الوفية، وهو قادر وبإذن الله على تحقيق النتائج التي تليق بالأهلي.

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