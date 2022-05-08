شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قال نجوم يد الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بالسوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفوز بلقب السوبر الإفريقي يعكس نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين ليتوج باللقب ويتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وأوضح أن لقب السوبر الإفريقي هدية لمجلس الإدارة، الذي قام بتوفير تعاقدات قوية ومعسكر إعداد ناجح في المغرب، وكذلك إلى الجماهير التي تستحق أن تحتفل باللقب الذي حققه فريق «رجال يد الأهلي» عن جدارة واستحقاق.

وأشاد لبيب بالمجهود الكبير من جانب اللاعبين والإصرار والروح القتالية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المنافسة على الفوز بكل الألقاب التي ينافس عليها فريق «رجال يد الأهلي».

وأوضح محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي جاء في توقيت مناسب للغاية، ويمنحنا دوافع كبيرة للمنافسة على المزيد من البطولات.

وأوضح أن فريق «رجال يد الأهلي» كان لديه إصرار كبير على التتويج باللقب، والجهاز الفني كان حريصًا على تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمنافسة على السوبر الإفريقي.

وأضاف أن السوبر الإفريقي بداية لتحقيق المزيد من الانتصارات والفوز بكل البطولات التي يشارك بها «رجال يد الأهلي»، بداية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تنطلق في النيجر خلال الساعات المقبلة.

وشدد مصطفى خليل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن تتويج الفريق بلقب بطولة السوبر الإفريقي يمنح اللاعبين دفعة قوية للمنافسة على لقب بطولة كأس الكؤوس التي تنطلق خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن البطولة كانت صعبة بسبب رغبة كلا الفريقين في التتويج باللقب، مشيرًا إلى أن لاعبي «رجال يد الأهلي» كانوا رجالًا في الملعب ونجحوا في إثبات جدارتهم بارتداء قميص النادي الأهلي.

وأشار خليل إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد أداء ونتائج مغايرة للغاية، وأن هناك مرحلة جديدة سوف تشهد العديد من الانتصارات التي تليق بطموحات جماهير النادي الأهلي.

أكد عمر خالد «كاستيللو» لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن شخصية الأهلي كانت حاضرة في أحداث مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك اليوم في النيجر، وحفزت اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل التتويج باللقب الإفريقي الغالي.

وعبر كاستيللو عن سعادته بالفوز على الزمالك وحصد لقب كأس السوبر، مشيرًا إلى أن لاعبي «رجال يد الأهلي» قاتلوا من أجل الفوز منذ بداية المباراة حتى إطلاق صافرة النهاية وحصد اللقب.

وأشار إلى أن فريق «رجال يد الأهلي» كان يقدم مستويات قوية في الفترات السابقة، ولكنه كان يواجه غياب التوفيق في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن التتويج بالسوبر الإفريقي بداية لمرحلة جديدة من الانتصارات والبطولات.

وتوجه عمر خالد بالشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وكل من وثق في الفريق وسانده للمنافسة على اللقب، مؤكدًا أن فريق «رجال يد الأهلي» يضم عناصر قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وأردف أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي الزمالك، لافتًا إلى أن البطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية قبل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وأوضح أن لقب السوبر الإفريقي كان يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني واللاعبين لإثبات جدارتهم بالمنافسة على الألقاب، مؤكدًا أن فريق «رجال يد الأهلي» قادر على التواجد على منصات التتويج.

وأهدى عادل اللقب إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق سوف يقدم كل ما لديه من جهد وعرق خلال الفترة المقبلة، ليكون عند حسن ظن الجميع والتتويج بالبطولات بشكل مستمر.

وتوجه اللاعب بالشكر إلى الجهاز الفني على ما بذله من مجهود كبير خلال الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وخططيًّا بالشكل المناسب إلى أن تحقق اللقب الغالي.

وأعرب عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وقال: «كنا واثقين من قدرتنا على الفوز باللقب، وكان هدفنا منذ البداية التتويج بالسوبر والتأهل لبطولة مونديال الأندية، وتعويض خسارة بطولتي الدوري والكأس ومصالحة جماهير الأهلي. سعداء للغاية بعد التتويج باللقب ونركز حاليًّا على بطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس من أجل مواصلة حصد الألقاب وإسعاد جمهورنا».

وأشاد عبد الرحمن حميد بالأداء الذي قدمه الجميع في المباراة، التي أكد أنها كانت فاصلة وتمثل أهمية كبيرة لفريق «رجال يد الأهلي»، مشيرًا إلى أن القادم سيكون أفضل لكرة اليد بالنادي.

وتوج فريق «رجال يد الأهلي» بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك بنتيجة 32-31 والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، فيما سوف يبدأ الفريق مشواره مباشرة في بطولة الأندية أبطال الكؤوس بالنيجر.