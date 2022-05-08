شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة كلامية مع عضو مجلس الإدارة تهدد مصير أحمد مسعود مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري، في مشادة كلامية مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي على هامش تواجد اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة في اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، بعد حالة الاضطراب التي شهدها النادي مؤخرا بسبب إضراب اللاعبين وهو ما أثر على تراجع النتائج.

وقرر مجلس إدارة المصري إيقاف أحمد مسعود لما بدر منه تجاه عضو مجلس الإدارة حتى يخضع للتحقيق لتحديد العقوبة المناسبة.

وانتظم أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري، فى معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب، التزاما بقرار مجلس إدارة النادى فى انتظار موقفه من جلسة التحقيق التى قرر المصرى إقامتها بخصوص أزمة الإضراب عن معسكر الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

وكشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصرى والمتحدث الرسمى للنادي، أن النادي أخطر أحمد مسعود حارس مرمى الفريق بموعد جديد للتحقيق بعد تغيبه عن الموعد الأول، وذلك على خلفية تمرد لاعبي الفريق وتغيبهم عن معسكر برج العرب استعدادا للإسماعيلي.

وقال عمار، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أخطرنا اللاعب بموعد جلسة التحقيق الأولى بخطاب رسمي مسجل فى النادي، ولا صحة لعدم إخطاره بهذا الموعد، وتم إخطاره بالموعد الجديد بعد تغيبه عن الجلسة الأولى والعقوبة سيتم تحديدها بناءً على جلسة التحقيق مع اللاعب".