شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة فاركو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فاركو، غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق.

خط الدفاع: سعد سمير، عمر كمال، محمود رزق، محمود مرعي، مروان صحراوي، طارق طه، جوناثان، محمود شعبان.

خط الوسط: ناصر ماهر، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، عمر سافيولا، أنيست أبل، محمد رضا، غنام محمد، محمد فاروق، كريم نيدفيد، العربي بدر.

خط الهجوم: أليو نداي وأحمد عاطف.

واختتم فيوتشر استعداداته مساء اليوم الأحد، على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا بالأمس بمدينة الإسكندرية، استعدادا للقاء المرتقب.

واقتحم فريق فيوتشر المربع لذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.