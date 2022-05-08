شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يهنئ رجال اليد بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والتأهل لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الزمالك مساء اليوم والتأهل لبطولة العالم للأندية.

وأشاد مجلس الأهلي بالجهد الكبير للاعبين والجهاز الفني، وكذلك الأداء الرجولي والروح العالية والسلوك المميز طوال المباراة.

وجاء في تهنئة مجلس الإدارة أن الفوز ببطولة السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية بداية طيبة في مشوار طويل، خاصة أن الفريق سوف يخوض بعد أيام قليلة منافسات قوية في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وأن المجلس على ثقة كبيرة بأن هذا الفريق الذي يتم إعداده للمستقبل بعناية، ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين صغار السن سوف يلقى دعم جماهيره الوفية، وهو قادر وبإذن الله على تحقيق النتائج التي تليق بالأهلي.

ودخل لاعبو فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في احتفالات صاخبة داخل غرفة خلع الملابس، عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

وتوج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بالنيجر.