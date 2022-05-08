شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير مغربية تزف خبرا سارا للأهلى وموسيماني بشأن بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زفت تقارير صحفية مغربية أخبارا سعيدة لجماهير الأهلي والجهاز الفني عن الدولي المغربي بدر بانون، بعد ساعات قليلة من الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على ضيفه وفاق سطيف الجزائري، الذي فاز عليه بأربعة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وذكر موقع " le360سبور" أن بانون أخطر إدارة الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أنه استعاد عافيته بشكل كلي، وبات جاهزا للعودة لتعزيز صفوف الفريق الأحمر، بعد أن ابتعد عن الملاعب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بسبب التهاب في عضلة القلب ناتج عن إصابته بـ"فيروس كورونا"، ما حرمه أيضا من المشاركة في كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني وغيابه عن مباريات فريق القرن في دوري أبطال إفريقيا .

أكد الموقع المغربي، أن بانون أنهى ترتيبات عودته للقاهرة، وأنه سيعود للتدريبات الجماعية لفريق الأهلي المصري، بداية من منتصف الأسبوع المقبل .

وشدد الموقع المغربي، أن مدافع الأهلي استعاد عافيته بشكل كلي، وبات قريبا من استعادة مكانه في تشكيلة الفريق الأحمر، على اعتبار أنه كان يحرص على خوض تدريباته بشكل يومي، ما سيسرع عودته لمجاورة زملائه خلال المباريات المقبلة.

وتوقع التقرير المغربي أن يكون بانون حاضرا خلال المباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن قطعا الفريقين شوطا مهما في بلوغ المباراة النهائية التي ستقام في العاصمة السنغالية داكار، على اعتبار أن الأهلي ضرب بقوة وهزم وفاق سطيف برباعية كاملة، فيما نجح الوداد في التغلب على مضيفه بيترو أتلتيكو الكونغولي في عقر داره بثلاثية قوية .