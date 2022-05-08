شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد للاعبي المصري: خسرتم حب وقلوب الجماهير والنادي صاحب فضل عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع لاعبي النادي المصري مساء اليوم الأحد، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة، وجدد محافظ بورسعيد تعازيه لأبناء المحافظة وأسرة الشهيد البطل مجند أسامة عيد عبد الرحمن، مؤكدا أن هذه العمليات تشد من عزيمة الرجال وتزيدهم إصرارا نحو المُضي قدمًا لاستئصال البؤر الإرهابية وتطهير أرض سيناء من تلك العناصر، مشيرا إلى أنه يثمن ما يبذله رجال القوات المسلحة من أرواحهم الطاهرة خلال كل عملية عسكرية يقوم بها أطهر جنود الأرض من رجال القوات المسلحة من أجل حماية ورفع راية الوطن الحبيب مصر.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، موجهًا حديثه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري: "ما حدث منكم الأسبوع الماضي لم يحدث في أي ناد بمصر، خسرتم قلوب وحب الكثير من الجماهير، ومال الدنيا لا يساوي حب جماهير بورسعيد، يا ريت نرجع روح التيشرت الأخضر، ومن يفكر هيأخد كام أو لساله كام يبقى غلطان".

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي والجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في قاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة: "الفترة الأخيرة لا يوجد استقرار أو مستوى ثابت، والروح القتالية تختفي وتظهر، فالروح القتالية غريزة لا تباع أو تشترى، والنادي المصري أمن قومي، وبورسعيد بتعشق وتتنفس كرة قدم".

وأكد محافظ بورسعيد أن من يعطي النادي المصري يحصل على كل خير، وهناك لاعبون حصلوا على نجوميتهم من بورسعيد، وهناك أمثلة عديدة للاعيبن كانت نجوم في النادي المصري وعندما انتقلت لأندية أخرى لم توفق، وقال: "أهل بورسعيد لهم حق عليكم، ومعكم جهاز فني على أعلى مستوى، أنتم شايلين اسم نادي عريق له جذور وخرج منه نجوم لكرة القدم في مصر، لذلك شرف كبير أن ترتدي تيشرت المصري، وأنتم تلعبون في ناد له شعبية جارفة في بورسعيد وخارجها ومال الدنيا لا يساوي شعبية النادي المصري".

وأضاف محافظ بورسعيد أن جماهير بورسعيد يعشقون النادي المصري ورياضة كرة القدم، وكل عضو في النادي مسئول عن إسعاد جماهير وعشاق كورة القدم من أبناء بورسعيد، مشددا على أن لاعبي النادي المصري تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة نحو أبناء محافظة بورسعيد، قائلا: "كل لاعب يمثل النادي المصري ويتحمل مسؤوليته ويحمل اسم نادي عريق"، خاصة مع تواجد جهاز فني على أعلى مستوى، لافتا إلى أن النادي المصري قدم نماذج عديدة من عمالقة المرة المصرية، وشرف للجميع أن ينتمي للنادي المصري.

يشار إلى أن عدة مشاكل قد طرأت على الفريق في الفترة الأخيرة، بعدما امتنع معظم اللاعبين عن الانتظام في معسكر برج العرب، كما تعرض الفريق للخسارة في المباريات الثلاث الأخيرة في بطولة الدوري أمام الزمالك والمقاولون العرب والإسماعيلي، وهو ما أثر على وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري، حيث تراجع للمركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.