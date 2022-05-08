شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 23 لاعبا فى قائمة استعدادا لمباراة المقاولون المقرر لها غدا، الإثنين، فى الرابعة عصرا باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد دعدور – عمرو حسام

الدفاع: موكشا، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، صابر الشيمى، حسام حسن، الحسيني طه، محمود نعيم، أحمد داهش

الوسط: أحمد السيد متعب، أحمد حمزاوى، الطرابلسى، مودي، يوسف مجدي، يوسف أحمد، محمد رمضان، أيمن الغباشى، أحمد تمساح

الهجوم: فراس بن عيفية، عماد ميهوب، أحمد أمين قفه

ويبحث علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومبانى، عن وقف النتائج السيئة في الفترة الأخير وتحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن مؤخرة الترتيب وإنقاذ الفريق من الهبوط، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، حصدها من 16 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.

ويتسلح علاء عبد العال بجاهزية لاعبيه بشكل كامل من أجل تحقيق الفوز، واطمأن على البدلاء في المباراة الودية التي خاضها الخميس الماضى مع الإعلاميين لتجهيزهم للمباريات.