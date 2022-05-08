المكافآت سلاح إنبى لتحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو نادى إنبى مكافآة مالية خاصة للاعبى الفريق البترولى لتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

في سياق متصل حذر حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، الثنائى محمود جاد حارس المرمى والنيجيري جون إيبوكا من العروض الوهمية التي يصدرها لهما الوكلاء حتى لا تنال من تركيزهما قبل مواجهة الفريق الأبيض.

وطالب طولان ثنائى الفريق البترولى بالحفاظ على تركيزهما في الملعب، وألا يسمعا لعروض الوكلاء من أجل الحفاظ على مستواهما، مؤكدا لهما أنه في حالة وصول عروض رسمية سيقوم بدراسة الأمر مع إدارة إنبى لاتخاذ القرار المناسب.

جدير بالذكر أن التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق حسم مباراة إنبى والبنك الأهلى، التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الهدفان لفريق البنك الأهلى عن طريق الغانى إسحاق يعقوبو لاعب فريق البنك الأهلى بالدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، عقب استغلال تمريرة رائعة من زميله أحمد سعيد ليسددها على مرمى الحارس محمود جاد وتسكن الشباك، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق عاصم صلاح في الدقيقة 44 من ضربة الجزاء، بينما جاء هدفا فريق إنبى عن طريق اللاعب مصطفى شلبى في الدقيقة 59 من علامة الجزاء والدقيقة 89 عقب استغلال كرة عرضية من زميله ليسديها برأسية قوية بمرمى الحارس محمود الزنفلى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما جاء فريق البنك الاهلى بالمركز السادس برصيد 23 نقطة.