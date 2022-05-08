شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 8 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 8 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها ترحيب مجلس الإدارة بتجديد عقد حازم إمام قائد الفريق، لمدة موسم قابل للتجديد، بالإضافة إلى رغبة فيريرا فى تجديد عقد عمر السعيد ، ورغبة التونسى فرجانى ساسى فى العودة من جديد لصفوف الفريق.

الزمالك يرحب بتجديد تعاقد حازم إمام

رحب مسئولو نادى الزمالك بتجديد تعاقد حازم إمام قائد الفريق الكروى الأول، والذى سينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهو ما رحب به المسئولون.

الزمالك يفتح ملف تجديد عقد عمر السعيد بعد فرمان فيريرا

فتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق الكروى الأول، الذى سينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضى، إلا أن اللاعب رحب بتجديد تعاقده

شيكابالا راحة من مران الزمالك بسبب آلام القدم وتدريب خاص لزيادة المرونة

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة إنبي للموسم الحالي 2021-2022، وذلك بسبب شكوى الفهد الأسمر من بعض الآلام فى القدم.

موسم واحد قابل للتجديد.. مدة العقد الجديد لـ حازم إمام مع الزمالك

استقر مسئولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، على تجديد تعاقد حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول، والذى ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الحالى.

22 لاعبًا فى أول تدريب لفريق الأمل فى الزمالك

شهد المران الأول لفريق الأمل بنادي الزمالك وجود 22 لاعباً لخوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

فرجاني ساسي يرحب بالعودة للزمالك.. والإدارة تدرس القرار

رحب الدولي التونسي فرجاني ساسي، صانع ألعاب الزمالك السابق ونجم فريق الدحيل القطرى الحالي، بالعودة مرة أخرى لصفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيريرا يرحب بتجديد تعاقد أشرف روقا واستمراره بالزمالك

رحب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتجديد تعاقد محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، والذى سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجارى، الأمر الذى يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق منذ انتقالات شهر يناير الماضي.