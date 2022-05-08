لاعبو يد الأهلي يحتفلون بالتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الزمالك.. صور وفيديو

وتوج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بالنيجر.

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في احتفالات صاخبة داخل غرفة خلع الملابس، عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

وأقيمت المباراة على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 32-31.

وبهذه النتيجة حصد «رجال يد الأهلي» لقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك، ليحسم الفريق تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تقام خلال الفترة القادمة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19/16 للزمالك، وسط تحد للاعبى الأحمر لصناعة الفارق، ومن ثم التتويج باللقب.

ونجح الأهلى فى مصالحة الجماهير، فى ظل خسارة جميع المنافسات المحلية الموسم الحالى.