شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 8-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8-5-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها فوز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 32 /31، ليتوج بلقب السوبر الأفريقي الذى جمعهما على أرض النيجر.

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 32 /31 ليتوج بلقب السوبر الأفريقي الذى جمعهما على أرض النيجر.

ظاهرة غريبة باتت تلازم طاهر محمد لاعب الأهلي، بعدما تألق في مباراة فريقه ضد وفاق سطيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد الأهلي وي السلام، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل اللاعب هدف فريقه الثاني في الشباك الجزائرية في المباراة التي أصيب فيها، وقام بوضع "الواقي الأحمر" على رأسه عقب الإصابة في المباراة، قبل أن يخلعه في الشوط الثاني بعد توقف نزيف الدم أعلى الحاجب، وهو ما يقودنا للتساؤل عن سر تألق طاهر في المباريات التي يصاب فيها!.

أكد على العباسى، رئيس شركة الكرة بنادى غزل المحلة، ضرورة مواجهة عبد الحميد بسيونى للمسئولين بالنادى والحديث معهم حول أسباب رحيله عن الفريق. وقال العباسى، فى فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "إن عبد الحميد بسيونى كان يتفاوض مع مسئولى سموحة منذ 3 جولات، لذلك قمت بتأمين الفريق والتفاوض مع أحد المدربين لتولى تدريب الفريق وهذه المعلومة جاءت أثناء تواجدى خارج البلاد".

وضع الجهاز الطبى بنادى سيراميكا برنامجا خاصا لصالح جمعة لاعب الفريق لاستعادة لياقته البدينة وتخسيس وزنه، بعدما غاب اللاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس الأمر الذى جعل اللاعب يفقد حساسية المباريات.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق، على هامش المران اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة إنبي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز، ومنح المدير الفني للزمالك تعليمات لأوباما، كما تحدث معه فى بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة.

كشف خالد الدرندلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المجلس الحالى داعم لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب، موضحا أن الاختلاف بين أعضاء المجلس كان على هوية المدرب وطنى أم أجنبي ولم يتطرق لشخص وقدرات إيهاب جلال.

غادر الثنائي خالد الدرندلى نائب مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعامر حسين عضو المجلس، الاجتماع المنعقد حالياً مقر الاتحاد مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة إنبي للموسم الحالي 2021-2022، وذلك بسبب شكوى الفهد الأسمر من بعض الآلام فى القدم. شيكابالا راحة من مران الزمالك بسبب آلام القدم وتدريب خاص لزيادة المرونة

أعلن خالد الدرندلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، استمرار إشراف الثنائي حازم إمام وبركات عضوى المجلس على المنتخب الأول مع إيهاب جلال.