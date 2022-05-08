شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلي يتأهل لكأس العالم للأندية بعد الفوز على الزمالك بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بالنيجر.

أقيمت المباراة على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 32-31. وبهذه النتيجة حصد «رجال يد الأهلي» لقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك، ليحسم الفريق تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تقام خلال الفترة القادمة. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19/16 للزمالك، وسط تحد للاعبى الأحمر لصناعة الفارق، ومن ثم التتويج باللقب. ونجح الأهلى فى مصالحة الجماهير، فى ظل خسارة جميع المنافسات المحلية الموسم الحالى.

ودعم الأهلى صفوفه بالثنائى المحترف، الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلي أكاسيو ماركيز، فيما دعم الزمالك صفوفه باللاعب شادى خليل المقرر أن يستمر مع الفريق بعد بطولتى السوبر والكؤوس الأفريقية.

الزمالك شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين، أما الأهلى فشارك فى 6 نسخ حصل على لقب واحد وتوج بالمركز الثانى 5 مرات.

أحرز الزمالك فى بطولة السوبر قبل مواجهة اليوم 252 هدفا وعليه 233 هدفا، بينما أحرز الأهلي 156 هدفا وعليه 159 هدفا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، المقرر أن تنطلق عقب السوبر الأفريقى عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.