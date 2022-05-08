الامارات | الكاراس يسحق زفيريف في نهائي دورة مدريد ويوجه رسالة قوية قبل «رولان غاروس»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراس يسحق زفيريف في نهائي دورة مدريد ويوجه رسالة قوية قبل «رولان غاروس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع الاسباني اليافع كارولس ألكاراس عروضه القوية من خلال سحقه الالماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا 6-3 و6-1 في المباراة النهائية من دورة مدريد للماسترز الف نقطة في كرة المضرب اليوم الاحد موجها رسالة قوية الى جميع منافسيه قبل انطلاق بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، المقررة في 22 مايو الحالي.

وخاض الكاراس دورة مثالية على ملاعب ترابية، فقد تخطى مواطنه الاسطورة رافايل نادال في ربع النهائي ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول عالميا في نصف النهائي قبل ان يجهز على زفيريف في النهائي في 62 دقيقة فقط.



وسيصعد الكاراس بفضل هذا التتويج الى المركز السادس عالميا بعمر التاسعة عشرة فقط علما انه حقق لقبه الخامس في مسيرته القصيرة حتى الان وبات اصغر لاعب سنا يحقق هذا العدد من الالقاب منذ نادال بالذات عندما كان الاخير في سن الثامنة عشرة.

وخاض الكاراس النهائي الخامس في مسيرته اليوم وفاز بها جميعها. كما انه اللاعب الاكثر تحقيقا للانتصارات منذ مطلع العام الحالي (28).

وقال الكاراس بعد تتويجه «هذه الدورة مميزة بالنسبة الي لانني تابعت فيها مباريات عندما كنت في السابعة والثامنة من عمري».

وأشاد به منافسه في المباراة النهائية بقوله «انت افضل لاعب كرة مضرب في العالم حاليا. امر رائع لكرة المضرب ان تملك لاعبا مثلك، ستحرز الكثير من بطولات الغراند سلام وستصبح الرقم واحد عالميا وستفوز بهذه الدورة مرات عدة».

اما عن ادائه فقال «هذه هي كرة المضرب. لا يمكن ان تكون مثاليا كل يوم. على الرغم من خسارتي السيئة اليوم، تبقى دورة مدريد المفضلة لدي» علما انه توج بطلا في العاصمة الاسبانية عامي 2018 و2021.

ودخل زفيريرف المباراة النهاية بعد سلسلة من 9 انتصارات تواليا لكنه لم يصمد طويلا امام قوة الكاراس المدعوم من الجمهور المحلي.

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