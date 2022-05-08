الأهلي يطالب بملعب محايد للنهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الأهلي المصري، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي. وتردد في الفترة الأخيرة أن الاتحاد الأفريقي بصدد منح المغرب حق استضافة المباراة النهائية. واقترب فريقا الأهلي المصري والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، بعدما فاز الأهلي برباعية نظيفة على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في مباراة الذهاب أمس الأول، فيما فاز الوداد على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 3 / 1. واقترب فريقا الأهلي المصري والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، بعدما فاز الأهلي برباعية نظيفة على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في مباراة الذهاب أمس الأول، فيما فاز الوداد على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 3 / 1.

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