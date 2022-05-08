كأس اليد بين الخليج والصفا

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وتأهل الفريقان بعد تغلبهما في مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة على الزلفي والنور أمس الأول، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضـور جماهيري مميز ملأ جنبات الصـالة.وكان الخليج أنهى الشوط الأول لمباراته أمام الزلفي بفارق هدفين (14-12)، بعد شوط متكافئ، فيما انتهى الشوط الثاني بنتيجة (27-27)، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي أنهاها الخليج لصالحه بنتيجة (34-30).
أما مباراة النور والصفا، فقد انتهى شوطها الأول بتقدم النور بفارق هدف (13-14) ، وفي الشوط الثـاني استطاع الصفا أن يعيد توازنه ويتقدم بفارق ثلاثة أهداف (18-21) قبل أن يتقدم النور من جديد بنتيجة (26-27) وفي الثانية الأخيرة أدرك حسين الحنابي التعادل للصفا لينتهي الوقت الأصلي (27-27) ، وفي الشوطين الإضافيين، حسم الصفا التأهل بنتيجة (31-29).
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