شكرا لقرائتكم خبر تشيلسي يحتفظ بدوري السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وارتفع رصيد تشيلسي إلى 56 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه فريق أرسنال، الذي تغلب 2 / 0 على ويستهام يونايتد، فيما بقي مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر سيتي الثالث بـ47 نقطة، عقب فوزه 4 / 0 على ريدنج.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظ تشيلسي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه المثير 4 / 2 على ضيفه مانشستر يونايتد أمس، في المرحلة الـ22 والأخيرة.وارتفع رصيد تشيلسي إلى 56 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه فريق أرسنال، الذي تغلب 2 / 0 على ويستهام يونايتد، فيما بقي مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر سيتي الثالث بـ47 نقطة، عقب فوزه 4 / 0 على ريدنج.

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يحتفظ بدوري السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.