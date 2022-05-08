شكرا لقرائتكم خبر دفاع الاتحاد يقلق كوزمين قبل الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كوزمين كونترا في إلحاق المدافع الدولي المصري أحمد حجازي بالمواجهة المرتقبة والمصيرية أمام الهلال الأحد المقبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب كونترا مساعديه بتكثيف إعداد حجازي بعد أن ظهر دفاع الفريق بمستوى غير مرض في مواجهة الفتح أمس الأول بالجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل 4/4 في وقت كان يحتاج فيه الفريق لحسم اللقب مبكرا، إلا أن النتيجة أقحمته في لغة الحسابات رغم تصدره الترتيب بفارق جيد من النقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال (9 نقاط).

ويعد تحقيق الدوري هدفا رئيسا لإدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي كونها البطولة الوحيدة التي ينافس عليها الفريق في الموسم الحالي، كما أن لقب الدوري غاب عن خزائن الاتحاد منذ موسم 2009.

وكان الحائلي اجتمع باللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية لتذكيرهم بضرورة تفادي الأخطاء التي حدثت في مواجهة الفتح الماضية ومطالبتهم بالتعويض في اللقاء المصيري أمام الهلال.

وتدرس إدارة الاتحاد فكرة الاستعانة بطواقم حكام أجانب للقاءات المتبقية في الدوري أمام الهلال والطائي والاتفاق وأخيرا الباطن.